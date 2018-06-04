Это территории к востоку от Мариуполя, возле Широкино и Седово

Украинские военные закрыли некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проведения стрельб.



Об этом сообщил главный редактор сайта BlacksSeaNews Андрей Клименко со ссылкой на данные ВМС Украины.

"ВМС Украины обнародовало предупреждение о закрытии районов Азовского моря с 01.06.2018 по 01.09.2018 (№178,179 ЖРС и АС ВМСУ Белосарайский залив, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС – зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", – написал Клименко в Facebook.

Также он обнародовал карту, на которых указаны закрытые районы Азовского моря. Это территории к востоку от Мариуполя, возле Широкино и Седово.

Фото: Андрей Клименко/Facebook

Кроме того, будет закрыт район у Мелекино и Белосарайской косы, а также к востоку от Бердянска.

Отметим, ранее на полигоне, расположенном на побережье Азовского моря, прошли крупнейшие с начала года тактико-специальные учения с участием артиллерии, авиации, бронированной и колесной техники.