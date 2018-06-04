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Фото В Харькове на улице нашли коробку с гранатами и патронами

<span class="label red">Фото</span> В Харькове на улице нашли коробку с гранатами и патронами
Фото: Нацполиция Украины

Боеприпасы отправили на экспертизу

04.06.18 59
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В Харькове на улице Академика Проскуры найдена коробка с боеприпасами, в том числе с гранатами.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 4 июня.

Сообщение о том, что у арендованного гаража мужчина обнаружил подозрительную коробку, поступило в Киевский отдела полиции накануне днем.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Они изъяли 179 патронов разного калибра, гранаты Ф-1 и РГН, пять взрывателей, в том числе два к минометным минам.

Боеприпасы отправили на экспертизу. Сейчас устанавливается их происхождение и принадлежность. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее на территории Тальновского района Черкасской области у автодороги под мостом полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества Пластид.

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