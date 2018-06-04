В Харькове на улице Академика Проскуры найдена коробка с боеприпасами, в том числе с гранатами.



Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 4 июня.

Сообщение о том, что у арендованного гаража мужчина обнаружил подозрительную коробку, поступило в Киевский отдела полиции накануне днем.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Они изъяли 179 патронов разного калибра, гранаты Ф-1 и РГН, пять взрывателей, в том числе два к минометным минам.



Боеприпасы отправили на экспертизу. Сейчас устанавливается их происхождение и принадлежность. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее на территории Тальновского района Черкасской области у автодороги под мостом полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества Пластид.