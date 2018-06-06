Боевики "ДНР" поймали иорданца, якобы работавшего на СБУ

Задержанного подозревают в шпионаже и подготовке убийства

В так называемой "ДНР" заявили о задержании гражданина Иордании по подозрению в работе на Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает одно из изданий боевиков со ссылкой на заявление так называемого "МГБ ДНР".

"Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" задержан агент СБУ – гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех, 1986 года рождения", — цитирует заявление издание.

Якобы по заданию сотрудников Службы безопасности Украины иорданец проводил тайные операции: выемку и закладку оружия, боеприпасов, средств аудио- и видеофиксации, вел видеосъемку.

Также боевики утверждают, что задержанный помогал в подготовке покушения на жизнь одного из их лидеров - Эдуарда Басурина.

В отношении иностранца боевики "возбудили уголовное дело" по так называемому факту "шпионажа", ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 27 апреля, суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина РФ Эдуарда Якубовского, который возглавляет так называемый "верховный суд ДНР".