Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Луценко

Народный депутат Игорь Луценко вместе с коллегами обратился к секретарю СНБО Александру Турчинову из-за нападений на общественных активистов в Одессе.
Об этом сообщается на странице депутата в Facebook.
Парламентарии просят инициировать заседание СНБО касательно ситуации в Одессе, где "террор против активистов набрал давно не виданных масштабов".
"Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов", - добавил депутат.
Напомним, в мае в Одессе напали на бывшего лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко. А 5 июня двое неизвестных напали на лидера одесского отделения организации Автомайдан Виталия Устименко. Инцидент произошел возле редакции Общественного телевидения.