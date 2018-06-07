Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных

Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных

Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных

Следующее судебное заседание назначено на 15 июня

07.06.18 26
000

Дело об убийстве журналиста Олеся Бузины будет рассматривать суд присяжных.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"07.06.2018 в Шевченковском суде города Киева с участием прокуратуры города Киева состоялось подготовительное заседание в деле по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины. По результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей решила назначить обвинительный акт к рассмотрению по существу судом присяжных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее судебное заседание назначено на 15 июня.

Напомним, Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле собственного дома. Андрей Медведько и Денис Полищук, которых подозревают в его убийстве, были арестованы 18 июня 2015 года. Позже Полищук вышел под залог в 5 млн грн, который внес бизнесмен Алексей Тамразов. Оба подозреваемых отрицают свою причастность к убийству.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
У главреда "РИА Новости Украина" нашли предмет, похожий на пистолетНет в списке. Почему засилье бабочек в Киеве обсуждается больше, чем голодовка политзаключенныхСБУ подтвердила подлинность "списка 47-ми"
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55641
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5459
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5914
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9423
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18142
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20714
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13883
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14993
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12326
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10613
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 6328 / 6995
  2. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 4053 / 4771
  3. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3416 / 3972
  4. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 3066 / 3159
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2841 / 3257
  6. В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку 2456 / 3782
  7. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1928 / 2316
  8. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1736 / 1979
  9. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 1408 / 1916
  10. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1388 / 1594
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 22 / 4771
  2. В Украине открыли новое месторождение газа 19 / 5097
  3. Очарование мерзости. Как убить Путина 18 / 4286
  4. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14 / 6995
  5. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 8 / 1862
  6. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 8 / 55641
  7. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3464
  8. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1574
  9. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 7 / 2125
  10. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 619
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.