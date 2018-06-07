Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных

Дело об убийстве журналиста Олеся Бузины будет рассматривать суд присяжных.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"07.06.2018 в Шевченковском суде города Киева с участием прокуратуры города Киева состоялось подготовительное заседание в деле по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины. По результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей решила назначить обвинительный акт к рассмотрению по существу судом присяжных", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что следующее судебное заседание назначено на 15 июня.
Напомним, Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле собственного дома. Андрей Медведько и Денис Полищук, которых подозревают в его убийстве, были арестованы 18 июня 2015 года. Позже Полищук вышел под залог в 5 млн грн, который внес бизнесмен Алексей Тамразов. Оба подозреваемых отрицают свою причастность к убийству.