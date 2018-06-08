Главреду "РИА Новости Украина" Вышинскому не вернут изъятое при обысках

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского о возвращении имущества, изъятого во время обысков.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик на своей странице в Facebook.
"Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Кирилла Вышинского относительно возвращения изъятого во время обысков имущества", – сообщила она.
Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве. В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе РИА Новости-Украина, содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".