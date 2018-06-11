В австралийском заповеднике "Обитель кенгуру в Элис-Спрингс" живет кенгуру Монти с необычайно развитой мускулатурой. Рост животного превышает два метра, а вес достигает 100 кг. Об этом пишет Daily Mail.

По своим габаритам Монти уже превзошел своего отца Роджера, который прославился на весь мир способностью мять лапами металлические ведра с кормежкой.

Сотрудники заповедника регулярно размещают фото и видео с кенгуру в соцсетях. На одном из них Монти, раздвигая плечи, копирует менеджера "Обители".

"Монти решил посоревноваться со мной, потому что я ростом под два метра, но он немного выше меня, когда встает прямо", - рассазал сотрудник заповедника.

Монти всего пять лет от роду. По меркам кенгуру он подросток, поэтому он еще будет увеличиваться в размерах.

Теперь не Рождер, а Монти — главный в стаде кенгуру в заповеднике. Монти, как и его папа когда-то, настоящий альфа-самец. Он не подпускает к своей семье даже смотрителей.

Напомним, в Австралии все чаще происходят нападения кенгуру на туристов, которые сами подманивают продуктами животных с целью сделать с ними селфи.