Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 11 июня, подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

"Сегодня, в этот исторический день - годовщину безвиза - подписываю Закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это - ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!", - цитирует пресс-служба слова президента.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга, сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.