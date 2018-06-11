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<span class="label red">Видео</span> Бабченко объяснил, почему его нет в "списке 47"
Фото: УНИАН
"Убийство" Аркадия Бабченко

Видео Бабченко объяснил, почему его нет в "списке 47"

Журналист заявил, что "расстрельный список" - это не главное

11.06.18 29
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Журналист Аркадий Бабченко назвал список из 47 украинских журналистов, которых якобы планировали убить спецслужбы, второстепенной деталью.

Такое заявление он сделал в эфире телеканалe ATR.

"О самом списке, мне нечего сказать. Там люди работают. Затем уже все будет понятно. Я бы хотел сказать другое, что этот список, на мой взгляд, является второстепенным. То, что меня нет в этом списке, то это вполне понятно – меня же убили, зачем меня в этот список заносить", – подчеркивает журналист.

По его словам, сначала вообще было обнародованы две фамилии, и СБУ проводила соответствующую операцию, в том числе, чтобы узнать остальные, поэтому сначала фамилии не назывались.

"Но по моему мнению, есть вещи намного важнее этого списка. Давайте поговорим о том, что сейчас является известным из открытых источников. Герман на суде заявил, что в России есть некий Пивоварник, есть некий "Фонд Путина", от которого ему поступили определенные заказы по дестабилизации. Накануне в эфире "Громадського" адвокат Германа сказал о том, о чем он будет говорить во время апелляции, а именно о том, что от Пивоварника поступали заказы по дестабилизации ситуации в Украине, на то, чтобы найти каких-то людей, бывших АТОшников, чтобы они из гранатомета стреляли раз в месяц по автомобилям патрульной полиции. Прокурор Луценко заявляет, что есть еще один человек, которому они намерены предъявить обвинение, и это некий технический организатор, который подчинялся не Герману, а уже Пивоварнику напрямую",
– сказал Бабченко.

Он напомнил, что адвокат Германа также заявлял об оружии, которое якобы завозилось и которое пытались спрятать.

"Итак, мы с вами можем логически выстроить цепочку. Деньги завозятся, оружие завозится, люди ищутся и еще как минимум один человек находится на свободе. Люди работают, и действительно мы видим, что по факту убийство хотя бы одного журналиста уже было оплачено. Вот в этой ситуации, как этот список был составлен, какие фамилии там фигурируют, как они коррелируют друг с другом, на мой взгляд это уже не так важно. Для меня сейчас гораздо интереснее вот эта цепочка, которая тянется из России, которая действительно тянется. Вот это гораздо важнее", – констатировал Бабченко.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

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