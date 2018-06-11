Львовские бизнес-центры минируют из российского Омска

Неизвестные слали сообщения о минировании две недели подряд

Ложные сообщения о заминировании львовских бизнес-центров поступают с территории Российской Федерации. А именно, из города Омск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба УСБУ во Львовской области.

"Как установили сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области, ложные сообщения о взрывчатке на территории Львовских бизнес-центров поступают с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщения о заминировании зданий поступали на электронный адрес "Горячей линии Львова" в течение последних двух недель.

Оперативники спецслужбы совместно с работниками Нацполиции выяснили, что письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес "телефонного террориста" зарегистрирован в Омске, РФ.

Напомним, в Харькове в течение нескольких дней подряд неизвестные сообщали о минировании пяти бизнес-центров. Сообщения не подтвердились.