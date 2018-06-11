На Сумщине гинекологу грозит тюрьма за смерть пациентки

В Ромнах Сумской области из-за врачебной халатности умерла 45-летняя женщина. Сегодня, 11 июня, врачу, поставившему неверный диагноз, сообщили о подозрении.

Об этом информирует пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Роменской местной прокуратурой Сумской области в понедельник, 11 июня 2018 года, сообщено о подозрении врачу, которая выполняет обязанности заведующего гинекологического отделения Роменской центральной районной больницы. Медику инкриминируется ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть 45-летней пациентки", – говорится в сообщении.

Женщина обратилась в больницу 2 января 2018 года. На следующий день заведующий гинекологического отделения провела пациентке хирургическую манипуляцию. Уже 5 января ее выписали, но вскоре состояние пациентки ухудшилось. Ее снова госпитализировали и прооперировали, но, так и не придя в сознание, женщина скончалась 3 февраля.

Эксперты пришли к выводу, что пациентке с самого начала установили неточный диагноз, при этом были противопоказания для назначения хирургической манипуляции. После этого женщине назначили несоответствующую антибиотикотерапию.

Смерть наступила в результате сепсиса и интоксикации.

За смерть пациентки врачу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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