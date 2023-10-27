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Украина

2 млн гривен за несуществующие работы: главу НСЗУ подозревают в служебной халатности (фото)

Наталья Гусак, ОГПУ, НСЗУ, подозрение, служебная халатность, Офис генпрокурора
Фото: Facebook | Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности

По данным следствия, в апреле 2022 года была отправлена заявка по администрированию центральной базы данных, однако в результате ничего не было сделано. Ведомство возглавляет Наталья Гусак.

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Правоохранители сообщили о подозрении главе Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в служебной халатности. Сумма убытка может превышать 2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора 27 октября.

По данным следствия, еще в апреле прошлого года по заказу НСЗУ одно из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.

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"По результатам выполнения этих работ госпредприятием составлен акт сдачи-приемки услуг, в который включены все работы согласно договору и сведения об определенном объеме работ, которые фактически не выполнялись. Председатель НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора", — говорится в сообщении.

В результате из бюджета потратили более двух миллионов гривен, которые были направлены на работы, но по факту они не выполнялись.

Наталья Гусак, ОГПУ, НСЗУ, подозрение, служебная халатность, Офис генпрокурора Fullscreen
Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности
Фото: Офис генерального прокурора
Наталья Гусак, ОГПУ, НСЗУ, подозрение, служебная халатность, Офис генпрокурора Fullscreen
Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности
Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы главы НСЗУ. Там нашли определенные документы и вещевые доказательства. В Офисе генерального прокурора принимают решение касаемо избрания меры пресечения.

В ОГПУ не называют имя обвиняемой, однако с ноября 2021 года главой Национальной службы здоровья Украины является Наталья Гусак. Она и изображена на опубликованых фотографиях.

Наталья Гусак, ОГПУ, НСЗУ, подозрение, служебная халатность, Офис генпрокурора Fullscreen
Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности
Фото: НСЗУ

Напомним, 12 октября сообщалось, что киевская чиновница была администратором Telegram-канала бывшего премьера Николая Азарова. В прокуратуре рассказали, что подозреваемая в государственной измене работала начальником организационного отдела одной из райгосадминистраций столицы.