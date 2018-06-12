"Мы не можем работать с расистами": киевская полиция отрицает сотрудничество с С14

Патрульная полиция Киева не сотрудничает с общественным формированием "Киевская муниципальная стража" из-за того, что некоторые его члены "исповедуют расовую ненависть и нарушения прав человека".
Об этом заявил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, передает LB.ua.
"Патрульная полиция с ними не сотрудничает. Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности - защита прав человека. Мы не можем работать с людьми, которые исповедуют расовую ненависть", - так Зозуля ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что среди членов Киевской Муниципальной стражи есть представители неонацистской организации C14.
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Юрий Зозуля добавил, что планирует вынести этот вопрос на обсуждение комиссии Киевсовета.
Напомним, общественное формирование "Киевская муниципальная стража" было создано в июне 2017 года при содействии мэра Киева Виталия Кличко. Среди членов Киевской муниципальной стражи есть участники неонацистской организации С14, в частности ее лидер Евгений Карась.
21 апреля этого года члены С14 сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.
В 2017 году организацию С14 внесли в список Международной организации по определению и анализу терроризма (TRAC).
Согласно Закону "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы" общественное формирование может патрулировать улицы городов только совместно с работниками Национальной полиции.