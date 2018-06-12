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"Мы не можем работать с расистами": киевская полиция отрицает сотрудничество с С14

"Мы не можем работать с расистами": киевская полиция отрицает сотрудничество с С14
Фото: Пресс-служба МВД

Правоохранители говорят, что не могут работать с людьми, которые исповедуют расовую ненависть

12.06.18 41
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Патрульная полиция Киева не сотрудничает с общественным формированием "Киевская муниципальная стража" из-за того, что некоторые его члены "исповедуют расовую ненависть и нарушения прав человека".

Об этом заявил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, передает LB.ua.

"Патрульная полиция с ними не сотрудничает. Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности - защита прав человека. Мы не можем работать с людьми, которые исповедуют расовую ненависть", - так Зозуля ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что среди членов Киевской Муниципальной стражи есть представители неонацистской организации C14.

Юрий Зозуля добавил, что планирует вынести этот вопрос на обсуждение комиссии Киевсовета.

Напомним, общественное формирование "Киевская муниципальная стража" было создано в июне 2017 года при содействии мэра Киева Виталия Кличко. Среди членов Киевской муниципальной стражи есть участники неонацистской организации С14, в частности ее лидер Евгений Карась.

21 апреля этого года члены С14 сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

В 2017 году организацию С14 внесли в список Международной организации по определению и анализу терроризма (TRAC).

Согласно Закону "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы" общественное формирование может патрулировать улицы городов только совместно с работниками Национальной полиции.

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