"Нам прикольно убивать": Карась рассказал об угрозе Украины для мира после распада РФ

По словам лидера "Основы будущего", если к власти придут националисты, украинская боевая мощь может стать проблемой для ряда стран, в том числе и для Венгрии.

Евгений Карась, глава ультраправой организации C14 (сейчас "Основа будущего"), которую издание hromadske оценивает как неонацистскую, считает, что мир может столкнуться с проблемой, если к власти в Украине придут националисты, учитывая количество оружия, которое Запад поставил стране на фоне угрозы российского вторжения. Об этом он заявил в ходе мероприятия "Бандеровские чтения" в субботу, 5 февраля.

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По словам Карася, после Революции достоинства мир оказался "перед угрозой того", что в Украине "возьмут власть националисты", так как в этом государстве большой потенциал, а у его граждан "сильный моральный волевой дух".

"Если националисты придут к власти, Украина станет проблемой не только для стран ЕС, но и для многих стран мира", — сказал спикер.

По словам лидера "Основы будущего", ряд стран предоставили в последнее время большое количество военной помощи "не потому, что они хотят нам блага", а в связи с тем, что государство "выполняет задачи Запада".

"Мы единственные, кто готов их выполнять, потому что нам весело — нам прикольно убивать и прикольно воевать. И они такие: "Вау! Давайте посмотрим, что из этого выйдет" Мы затеяли войну, которой уже не было последние 60 лет", — заявил участник чтений.

Далее Карась допустил, что после возможного "развала России" Венгрия может воспринимать Украину как угрозу для собственной безопасности.

"Вот вы говорите: "Мы заберем Венгрию!" (Карась не уточнил, кто произнес эту фразу — ред.). А тут мы такие разворачиваемся с востока на них… У нас сейчас "Джавелинов" (американских противотанковых ракетных комплексов Javelin — ред.), по-моему, на европейском континенте больше всего, только в Британии, кажется больше… Вы понимаете, потенциал (украинских) Вооруженных сил станет проблемой сразу для всех, кто сейчас нам пытается делать тихие уколы", — отметил лидер неонацистской организации.

Также Карась отметил, что Украина живет "в очень классное время" и перед ней стоит цель не просто стать частью, по его словам, "европейской семьи, которая уже развалилась", а строить новые политические альянсы глобального уровня.

"Поэтому это будет очень весело", — резюмировал праворадикал.

Напомним, по данным Human Right Watch на лето 2019 года, члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды, нападали на активистов и семьи ромов. В том же году Государственный департамент США назвал организацию "группой ненависти".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 7 февраля, сообщил, что страна получила от западных партнеров более 1000 тонн вооружения на сумму свыше 1,5 млрд долларов.