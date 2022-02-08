"Нам прикольно вбивати": Карась розповів про загрозу України світу після розпаду РФ

За словами лідера "Основи майбутнього", якщо до влади прийдуть націоналісти, українська бойова міць може стати проблемою для низки країн, зокрема й Угорщини.

Євген Карась, голова ультраправої організації C14 (зараз "Основа майбутнього"), яку видання hromadske оцінює як неонацистську, вважає, що світ може зіткнутися з проблемою, якщо до влади в Україні прийдуть націоналісти з огляду на кількість зброї, яку Захід поставив країні на тлі загрози російського вторгнення. Про це він заявив у ході заходу "Бандерівські читання" в суботу, 5 лютого.

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За словами Карася, після Революції гідності світ виявився "перед загрозою того", що в Україні "візьмуть владу націоналісти", оскільки в цій державі є великий потенціал, а у його громадян "сильний моральний вольовий дух".

"Якщо націоналісти прийдуть до влади, Україна стане проблемою не лише для країн ЄС, а й для багатьох країн світу", — сказав речник.

За словами лідера "Основи майбутнього", низка країн надала останнім часом велику кількість військової допомоги "не тому, що вони хочуть нам блага", а у зв'язку з тим, що держава "виконує завдання Заходу".

"Ми єдині, хто готовий їх виконувати, тому що нам весело — нам прикольно вбивати та прикольно воювати. І вони такі: "Вау! Давайте подивимося, що з цього вийде". Ми розпочали війну, якої вже не було останні 60 років", — заявив учасник читань.

Далі Карась припустив, що після можливого "розвалу Росії" Угорщина може сприймати Україну як загрозу для власної безпеки.

"От ви кажете: "Ми заберемо Угорщину!" (Карась не уточнив, хто вимовив цю фразу — ред.). А тут ми такі розгортаємося зі сходу на них ... У нас зараз "Джавелінів" (американських протитанкових ракетних комплексів Javelin — ред.), на мою думку, на європейському континенті найбільше, тільки в Британії, здається більше... Ви розумієте, потенціал (українських) Збройних сил стане проблемою одразу для всіх, хто зараз нам намагається робити тихі уколи", — зазначив лідер неонацистської організації.

Також Карась зазначив, що Україна живе "в дуже класний час", і перед нею стоїть мета не просто стати частиною, за його словами, "європейської сім'ї, яка вже розвалилася", а будувати нові політичні альянси глобального рівня.

"Тому це буде дуже весело", — резюмував праворадикал.

Нагадаємо, за даними Human Right Watch на літо 2019 року, члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди, нападали на активістів і сім'ї ромів. У тому ж році Державний департамент США назвав організацію "групою ненависті".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 7 лютого, повідомив, що країна отримала від західних партнерів понад 1000 тонн озброєння на суму понад 1,5 млрд доларів.