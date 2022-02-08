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"Нам прикольно вбивати": Карась розповів про загрозу України світу після розпаду РФ

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Євген Карась, С14, неонацисти в Україні, націоналісти в Україні, ультраправі в Україні
Фото: Скриншот | Євген Карась розповів, як Україна може стати загрозою для світу після розпаду РФ

За словами лідера "Основи майбутнього", якщо до влади прийдуть націоналісти, українська бойова міць може стати проблемою для низки країн, зокрема й Угорщини.

Євген Карась, голова ультраправої організації C14 (зараз "Основа майбутнього"), яку видання hromadske оцінює як неонацистську, вважає, що світ може зіткнутися з проблемою, якщо до влади в Україні прийдуть націоналісти з огляду на кількість зброї, яку Захід поставив країні на тлі загрози російського вторгнення. Про це він заявив у ході заходу "Бандерівські читання" в суботу, 5 лютого.

За словами Карася, після Революції гідності світ виявився "перед загрозою того", що в Україні "візьмуть владу націоналісти", оскільки в цій державі є великий потенціал, а у його громадян "сильний моральний вольовий дух".

"Якщо націоналісти прийдуть до влади, Україна стане проблемою не лише для країн ЄС, а й для багатьох країн світу", — сказав речник.

За словами лідера "Основи майбутнього", низка країн надала останнім часом велику кількість військової допомоги "не тому, що вони хочуть нам блага", а у зв'язку з тим, що держава "виконує завдання Заходу".

"Ми єдині, хто готовий їх виконувати, тому що нам весело — нам прикольно вбивати та прикольно воювати. І вони такі: "Вау! Давайте подивимося, що з цього вийде". Ми розпочали війну, якої вже не було останні 60 років", — заявив учасник читань.

Далі Карась припустив, що після можливого "розвалу Росії" Угорщина може сприймати Україну як загрозу для власної безпеки.

"От ви кажете: "Ми заберемо Угорщину!" (Карась не уточнив, хто вимовив цю фразу — ред.). А тут ми такі розгортаємося зі сходу на них ... У нас зараз "Джавелінів" (американських протитанкових ракетних комплексів Javelin — ред.), на мою думку, на європейському континенті найбільше, тільки в Британії, здається більше... Ви розумієте, потенціал (українських) Збройних сил стане проблемою одразу для всіх, хто зараз нам намагається робити тихі уколи", — зазначив лідер неонацистської організації.

Також Карась зазначив, що Україна живе "в дуже класний час", і перед нею стоїть мета не просто стати частиною, за його словами, "європейської сім'ї, яка вже розвалилася", а будувати нові політичні альянси глобального рівня.

"Тому це буде дуже весело", — резюмував праворадикал.

Нагадаємо, за даними Human Right Watch на літо 2019 року, члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди, нападали на активістів і сім'ї ромів. У тому ж році Державний департамент США назвав організацію "групою ненависті".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 7 лютого, повідомив, що країна отримала від західних партнерів понад 1000 тонн озброєння на суму понад 1,5 млрд доларів.