Слухи о смерти Укрпочты преувеличены, - гендиректор компании

Информация о возможном банкротстве Укрпочты является преувеличенной. Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Слухи о смерти Укрпочты является преувеличенными", - подчеркнул он.

При этом Смелянский признал, что компания время от времени сталкивается со сложностями, но уверяет, что Укрпочта имеет план, как решать свои проблемы.

"Так же, как у любого предприятия, а тем более во время глубинных и масштабных трансформаций, у Укрпочты иногда существуют сложности. Причина текущих - это несбалансированность доходов и расходов услуги доставки пенсий - сегодняшний тариф требует пересмотра в связи с опережая ростом средней зарплаты по сравнению со средним размером пенсии. Как говорят гуру бизнеса: важно не то, как глубоко кто-то падает, а как высоко он потом поднимается. Поэтому в отличие от простых решений из кармана государства, мы имеем четкий самостоятельный план, как преодолеть эту проблему, как мы это делали уже не раз в последние годы", - написал Смелянский.

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Напомним, вчера пресс-служба Национального союза журналистов сообщила, что замглавы Укрпочты Александр Чернявский заявил, что после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы почтальонам, операторам и другим работникам. Он якобы признал, что из-за этой ситуации "Укрпочта находится на грани банкротства".