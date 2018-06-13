Во вторник, 12 июня, контроллеры Киевпасстранса и сотрудники Нацполиции провели первый совместный рейд по поимке безбилетных пассажиров в столичном коммунальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия в Facebook.

Во время проверки на 627 единицах наземного общественного транспорта было выявлено 152 "зайца". Подобные проверки теперь обещают проводить регулярно.

"Контроль оплаты проезда - это необходимая мера, применяемая в странах Европы и всего мира. Статистика по безбилетных пассажиров в украинской столице сегодня более утешительная, чем в предыдущие годы, и, к сожалению, сознание киевлян и гостей города все еще имеет свои пробелы. Совместные рейды работников КП "Киевпасстранс" и Национальной полиции помогут уменьшить количество "зайцев" и - при необходимости - защитить работников предприятия ", - отметил гендиректор Киевпасстранса Дмитрий Левченко.









Напомним, столичные власти приняли решение о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева. С 14 июля разовая поездка будет стоить 8 грн. При использовании проездных или бесконтактных карточек стоимость проезда будет составлять от 6 грн 30 копеек.

12 июня контроллеры Киевпасстранса совместно с сотрудниками Нацполиции начали проводить совместные рейды по поимке безбилетных пассажиров в коммунальном транспорте столицы.