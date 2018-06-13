Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото В первый день совместных рейдов контроллеры и полиция поймали 152 "зайца"

Фото В первый день совместных рейдов контроллеры и полиция поймали 152 "зайца"

<span class="label red">Фото</span> В первый день совместных рейдов контроллеры и полиция поймали 152 "зайца"

Подобные проверки обещают проводить регулярно

13.06.18 766
100

Во вторник, 12 июня, контроллеры Киевпасстранса и сотрудники Нацполиции провели первый совместный рейд по поимке безбилетных пассажиров в столичном коммунальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия в Facebook.

Во время проверки на 627 единицах наземного общественного транспорта было выявлено 152 "зайца". Подобные проверки теперь обещают проводить регулярно.

"Контроль оплаты проезда - это необходимая мера, применяемая в странах Европы и всего мира. Статистика по безбилетных пассажиров в украинской столице сегодня более утешительная, чем в предыдущие годы, и, к сожалению, сознание киевлян и гостей города все еще имеет свои пробелы. Совместные рейды работников КП "Киевпасстранс" и Национальной полиции помогут уменьшить количество "зайцев" и - при необходимости - защитить работников предприятия ", - отметил гендиректор Киевпасстранса Дмитрий Левченко.

Напомним, столичные власти приняли решение о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева. С 14 июля разовая поездка будет стоить 8 грн. При использовании проездных или бесконтактных карточек стоимость проезда будет составлять от 6 грн 30 копеек.

12 июня контроллеры Киевпасстранса совместно с сотрудниками Нацполиции начали проводить совместные рейды по поимке безбилетных пассажиров в коммунальном транспорте столицы.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве появились новые "скорые" и спецавтомобиль для доставки лекарств"Мы не можем работать с расистами": киевская полиция отрицает сотрудничество с С14В Киеве полиция будет помогать ловить "зайцев" в коммунальном транспорте
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56797
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6801
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9242
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9879
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19366
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21885
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15033
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16120
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13383
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 11092
  1. Гавайский вулкан за несколько часов испарил самое большое озеро на острове 3926 / 4349
  2. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 3882 / 4034
  3. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 2758 / 2816
  4. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 2709 / 3175
  5. Китаец выловил рыбу с птичьей мордой 1801 / 1903
  6. Укрпочта находится на грани банкротства 1763 / 2044
  7. Смещения позвоночных дисков не бывает, - Супрун 1630 / 1969
  8. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 1463 / 11109
  9. Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков 1385 / 1566
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 1329 / 32098
  1. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 21 / 3175
  2. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 17 / 2816
  3. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 9 / 4034
  4. Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков 5 / 1566
  5. Украина сможет получать газ через новый газопровод из Турции, - Порошенко 5 / 285
  6. Эстония арестовала российский "Петербург" 4 / 864
  7. Зять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евро 4 / 759
  8. Укрпочта находится на грани банкротства 4 / 2044
  9. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 3 / 5370
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.