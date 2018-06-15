В СБУ заявили, что задержали "Гражданина Т." по делу Бабченко

Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко и подготовки серии терактов в Украине. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар, передает 112 Украина.

"13 июня текущего года СБУ задержало "гражданина Украины Т.", который руководил вищеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине", - отметил он, демонстрируя аудиодоказательства по "делу Бабченко".

При этом Тиводар добавил, что по месту жительства "гражданина Т." в ходе проведения обыска изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В настоящее время имеются достаточные основания обоснованно подозревать "гражданина Т" в причастности к приготовлению терактов", - подчеркнул он.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 ("незаконное обращение оружием и взрывчатыми веществами"), а также в организации приготовления теракта.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина УкраиныБориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

Спецоперацию спецслужб по инсценировке убийства Бабченко раскритиковала международная негосударственная организация "Репортеры без границ" и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Спецоперация также вызвала очень неоднозначную реакцию западных СМИ.

Позже генпрокурор назвал пять причин, почему украинские силовики пошли на инсценировку убийства журналиста.