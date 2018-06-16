Полицию критикуют, как жена мужа, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что критикуя полицию, украинцы все равно считают ее "своей", аналогично тому, как жена критикует мужа, передает "Укринформ".



"Люди критикуют полицию так, как жена критикует мужа: и пьет иногда много, и по хозяйству мало помогает, и недостаточно работает над собой, и немного широкий в талии, но он мой. Эта фундаментальная ситуация "Мой полицейский" для меня самая важная", - отметил Аваков.

По его словам, при этой ситуации "мы потихоньку сначала стабилизируемся на 40%, это на сегодня показатель доверия населения к полиции, потом пойдем выше и достигнем положения, как в Норвегии: полицейских мало, доверие - 90%, уровень безопасности самый высокий".



Министр отметил также, что критика - очень важный фактор: "Не стесняйтесь критиковать полицейских, но также не стесняйтесь говорить им "Спасибо".