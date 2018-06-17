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Главная » Страна » Порошенко в 2017 году дарили шахматы, икону и журналы с рецептами

Порошенко в 2017 году дарили шахматы, икону и журналы с рецептами

Порошенко в 2017 году дарили шахматы, икону и журналы с рецептами
Петр Порошенко/Фото: пресс-служба президента

Среди полученных президентом подарков большинство – книги

17.06.18 51
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Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году получил 74 подарка, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Администрацию президента.

Из них - три журнала с рецептами, книги "Холодцы и заливные блюда" и "Веселая физкультура", дорожные шахматы, вышитая икона, два своих портрета, а также рисунки с пожеланиями от школьников.

От должностных лиц иностранных государств или международных организаций в списке подарков указаны фарфоровая статуэтка "Лев" от премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, книга "Письмо от сирийских детей" от посольства Турции, а также календарь, диск и сумка с логотипом 70-летия ООН от представительства ООН в Украине.

Среди полученных президентом в 2017 году подарков большинство – книги, преимущественно от их авторов. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото.

Отметим, что в 2016 году, по данным АП, на имя Порошенко поступило 282 подарка из ЕС.


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