Порошенко в 2017 году дарили шахматы, икону и журналы с рецептами

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году получил 74 подарка, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Администрацию президента.



Из них - три журнала с рецептами, книги "Холодцы и заливные блюда" и "Веселая физкультура", дорожные шахматы, вышитая икона, два своих портрета, а также рисунки с пожеланиями от школьников.

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От должностных лиц иностранных государств или международных организаций в списке подарков указаны фарфоровая статуэтка "Лев" от премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, книга "Письмо от сирийских детей" от посольства Турции, а также календарь, диск и сумка с логотипом 70-летия ООН от представительства ООН в Украине.



Среди полученных президентом в 2017 году подарков большинство – книги, преимущественно от их авторов. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото.



Отметим, что в 2016 году, по данным АП, на имя Порошенко поступило 282 подарка из ЕС.





