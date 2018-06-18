Приватбанк стал частным

Банк больше не публичное акционерное общество

Приватбанк меняет название и перерегистрируется из публичного в частное акционерное общество.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Реорганизация формы акционерного общества и наименования банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был Приватбанк", – сообщили в Приватбанке.

Также в пресс-службе заявили, что форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной госсобственностью.

Официальное название меняется с ПАО КБ Приватбанк на АО КБ Приватбанк.

Напомним, Приватбанк отчитался о миллиардных прибылях. За первый квартал 2018 года прибыль Приватбанка составила 3,7 млрд грн.