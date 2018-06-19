Ситуация под Верховной Радой, где произошли столкновения между участниками акций протеста и правоохранителями, до сих пор остается напряженной.

Как сообщает Украинская правда, выходы и входы в Раду закрыты. В здании парламента усиливают охрану, в частности, охранники Рады надевают шлемы и бронежилеты, окна на первом этаже закрывают щитами.

Фото: Украинская правда

К протестующим вышла вице-спикер парламента Ирина Геращенко с несколькими политиками. Участники акции в ответ прокричали: "Чего послали женщину?".

Геращенко призвала людей к порядку, попросила организовать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к спикеру ВР Андрею Парубию.

Фото: Украинская правда

Со стороны Мариинского дворца прибыло подкрепление Нацгвардии. Силовики пытаются оттеснить митингующих от здания Рады. Из-за этого возникают стычки.

Напомним, утром ветераны войны в Афганистане перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования. Также под парламентом митингуют шахтеры.