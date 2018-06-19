Ему был 81 год

Сегодня, в возрасте 81 года, после продолжительной болезни, умер выдающийся украинский поэт, сценарист Иван Драч.

Об этом сообщил кинокритик Сергей Трымбач.

Трымбач также сообщил, что Драч завещал похоронить его в родном селе, Телиженцы, рядом с могилой сына Максима.

"Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого Поэта, Кинотворца, Гражданского деятеля отлетает от нас… Еще вчера я говорил с супругой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако случилось то, что случилось. Иван Федорович завещал похоронить его в родном селе, Телиженцах (Киевская обл). Рядом с могилой Максима, сына", - написал Трымбач.

Драч родился 17 октября 1936 года. В 1962 году кончил Университет им. Шевченко в Киеве. Затем – курсы киносценаристов во ВГИКе.

Работал в газетах "Літературна Україна" и "Батьківщина", а также на киевской киностудии им. А. П. Довженко.

В годы СССР был связан с украинскими диссидентами.

Вместе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими видными украинскими диссидентами Иван Драч создал в 1989 году Народный рух Украины (НРУ) - первую официальную украинскую антисоветскую организацию.

Трижды избирался в Верховную Раду Украины.

В 2006 года ему было присвоено звание Героя Украины.

Стихотворения Драча вошли в школьную программу. В целом он издал несколько десятков поэтических сборников. Кроме того, он работал во многих направлениях: писал киносценарии ("Колодец для жаждущих, "Иду к тебе", "Киевский оберег"), выступал, как литературный критик.