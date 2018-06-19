Оккупанты приговорили фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам

Все меры пресечения оставлены в силе до вступления приговора в силу

Оккупационный Центральный районный "суд" Симферополя приговорил фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года каждому. Все меры пресечения оставлены в силе до вступления приговора в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток жителей Крыма ФСБ

Российская прокуратура запрашивала 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года Мустафе Дегерменджи и Али Асанову, а Эскендеру Кантемирову, Арсену Юнусову и Эскендеру Эмирвалиеву – по 3 с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Напомним, 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В числе первых были крымскотатарские и проукраинские активисты, которым противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры "Русского единства" во главе с Сергеем Аксеновым.

В январе 2015 года крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля.

Среди задержанных оказались сторонники территориальной целостности Украины: зампредседателя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также активисты Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.