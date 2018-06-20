Судя по документу, в отношении журналиста в РФ проводили проверку нарушения закона по статье о призыве к массовым беспорядкам

Журналист Аркадий Бабченко, на которого планировали совершить покушение, обнародовал документ, который он назвал ориентировкой ФСБ на свое убийство.



Соответствующее фото журналист во вторник, 19 июня, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Судя по документу, в отношении Бабченко в России проводили проверку нарушения закона по статье о призыве к массовым беспорядкам.



"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно выражает в интернете. (С) А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - написал журналист.





Также в распечатке есть часть одного из постов Бабченко в Livejournal о том, что Путин - узурпатор, захвативший власть силовым способом.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

При этом сам Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку, а его арест стал результатом противостояния украинских спецслужб.