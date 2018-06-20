В Мариуполе задержали подозреваемых в избиении пограничников

В Мариуполе задержали двух молодых людей, подозреваемых в избиении на языковой почве служащих Государственной пограничной службы в одном из кафе города.



Об этом в среду, 20 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



"Сотрудниками Центрального отдела полиции установили, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия. Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Задержанным инкриминируют статью о групповом хулиганстве (ч.2 ст.296 УК Украины). Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы или до пяти лет - ограничения свободы.



В настоящий момент полиция устанавливает других участников конфликта и все обстоятельства происшествия.



Отметим, 17 июня сообщалось, что в кафе Мариуполя офицеру-пограничнику сломали челюсть за украинский язык. По информации экс-заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Соломии Бобровской, ее друга-пограничника избила охрана кафе за просьбу предоставить меню на украинском языке. По другой версии, пограничники пришли в кафе в нетрезвом состоянии и устроили скандал, который закончился дракой с охраной на улице.