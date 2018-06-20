По рукам и ногам. Сможет ли комиссия по аудиту обуздать руководство НАБУ накануне выборов

Президент Украины назначил представителя комиссии независимого внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по своей квоте. Тем самым было положено начало первой проверке деятельности бюро за три года работы. Фокус разбирался, что можно ожидать от результатов аудита

19 июня поздно вечером был обнародован указ президента Петра Порошенко о назначении в состав комиссии по аудиту НАБУ Павла Жебривского, который на минувшей неделе сложил полномочия председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Закон предписывает комиссии ежегодно проводить документальную проверку деятельности бюро и исполнения обязанностей ее директором. Кроме того, комиссия проверяет, путем выборочного аудита, уголовные производства, досудебные расследования, которые осуществлялись бюро и были им завершены. В ее состав входят по одному члену, назначенному от Кабинета министров, Верховной Рады и президента Украины. Члены комиссии внешнего контроля действуют независимо и не должны выполнять никаких поручений, указаний, исходящих от любых лиц. Негативный результат аудита влечет за собой увольнение директора НАБУ.

Президентская квота

Жебривский поблагодарил Порошенко за доверие, подчеркнув, что видит своей задачей помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным.

"Главное в деле аудита НАБУ – не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца", – пишет он на своей странице в Facebook.

По закону в состав комиссии должны входить лица со значительным опытом работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях

Примечательно, что согласно закону о НАБУ, в состав комиссии независимого внешнего аудита должны входить лица, имеющие значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки. Официальная биография Жебривского не содержит сведений о его международном опыте. В этой связи поспешил выразить обеспокоенность Совет общественного контроля НАБУ. В заявлении на официальном сайте совета говорится, что назначение ставит под угрозу судебного обжалования как собственно процесс отбора, так и будущие результаты деятельности комиссии. Также ставится под сомнение беспристрастность Жебривского.

"Сомнения может вызвать беспристрастность Павла Жебривского, ведь еще неделю назад он, работая в должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации, был лицом, подследственным НАБУ", – утверждает Совет общественного контроля.

Вместе с тем в комментарии сайту "Левый берег" Жебривский говорит, что его кандидатура отвечает критериям отбора, поскольку ранее он входил в парламентскую делегацию в ОБСЕ.

"Следователем работал, в прокуратуре работал, а в судах за рубежом и в международных организациях не работал. Забыл 2007-2012 год – член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ", — добавляет он.

Полная неопределенность

Несмотря на заполнение последней вакансии, комиссия аудиторов приступить к работе не сможет. По закону члены комиссии назначаются ежегодно. Делегат от Верховной Рады Владимир Василенко был назначен парламентом 7 июня, Павел Жебривский от президента – 19 июня, а вот аудитор от Кабинета министров – Михаил Буроменский – 26 мая 2017 года.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак подтверждает опасения Фокуса. Депутат ожидает, что в скором времени правительство заново назначит своего представителя.

Следует отметить, что закон не определяет сроков проведения проверки НАБУ. Ничего не знает о предстоящем аудите и пресс-служба бюро.

"НАБУ не отвечает за проведение проверки, есть отдельный орган, который будет ее проводить. Думаю, что вам нужно связываться с членами комиссии, они уже известны. Повторю: по вопросам аудита –к тем, кто за него отвечает", — отвечает сотрудник пресс-службы бюро на вопрос Фокуса.

В свою очередь аудитор Владимир Василенко подтверждает, что возможной даты начала проверки деятельности НАБУ не существует.

"Не определено, ничего не определено", — заявил он Фокусу, закончив разговор, сославшись на занятость.

Народный депутат Виктор Чумак полагает, что работа комиссии по аудиту не заставит себя ждать. По его словам, проверка главного антикоррупционного органа страны станет козырем на будущих президентских выборах.

"Им нужно поймать Сытника, получить его лояльность. Его уже рассорили с Холодницким, самого Холодницкого через дисциплинарную комиссию обещают уволить, но не увольняют"

"Работу комиссии будут запускать в срочном порядке, им нужно поймать Сытника, получить его лояльность. Посмотрите, его уже рассорили с Холодницким (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. – Фокус), самого Холодницкого через дисциплинарную комиссию обещают уволить, но не увольняют", — рассказывает Чумак.

Как уже сообщал Фокус, оппозиционные депутаты опасаются, что власть перед выборами сконцентрирует в своих руках контроль над антикоррупционными органами. В конце марта новым председателем Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) — органа исполнительной власти по формированию антикоррупционной политики – был избран Александр Мангул. В период с 2000 по 2013 год он занимал разные должности в Министерстве экономического развития и торговли. Следует отметить, что с марта по декабрь 2012 года министерство возглавлял нынешний президент Петр Порошенко.

В парламенте давно рассуждают над тем, что окружение президента стремится заполучить неформальный контроль над деятельностью НАБУ.

"Бюро уже давно сидит занозой в одном месте, через Раду провалили зарубежных аудиторов, договорившись о Василенко. Он хороший, принципиальный специалист, но 82 года, все-таки. Мухлевали с законом об антикоррупционном суде, Холодницкого обещали уволить, теперь очередь до НАБУ дошла. Хочу напомнить, что законопроект об увольнении директора НАБУ без выводов независимого аудита никуда не делся", — делится своим возмущением с Фокусом один из депутатов фракции "Блок Петра Порошенко".

Напомним, 6 декабря 2017 года лидеры фракций БПП Артур Герасимов и "Народный фронт" Максим Бурбак зарегистрировали в Верховной Раде законопроект относительно обеспечения парламентского контроля. Документ предлагает увольнять директора НАБУ без решения внешнего аудита. Также предлагается увольнять руководителей НАПК, САП и Государственного бюро расследований. Инициатором решения могут быть президент, Кабинет министров или 150 народных депутатов.

На следующий день после регистрации законопроекта он был включен в повестку дня заседания парламента. Но после волны критики со стороны общественных активистов и директора Международного валютного фонда Кристин Лагард был исключен из повестки дня. Однако на сегодняшний день проект документа не отозван из Верховной Рады.