Оккупанты на Донбассе 30 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки, 20 июня, боевики 30 раз нарушили режим тишины, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.



На луганском направлении боевики прибегли к провокациям в районах населенных пунктов Новотошовское и Золотое, где открывали огонь по позициям ВСУ из артиллерии и стрелкового оружия. Отмечается, что подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

На донецком и мариупольском направлениях отмечается активизация оккупантов в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино. С наступлением темноты, боевики совершали провокационные обстрелы в основном из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.



При необходимости, подразделения Объединенных сил ответным огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь.



"Во время боевых действий за прошедшие сутки получили ранения трое наших военнослужащих. Потери противника уточняются, потерь среди наших войск нет. В течение ночи, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия. Потерь у наших войск нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты нарушают "режим тишины" на всех направлениях.