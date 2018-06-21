По Украине объявлено штормовое предупреждение

По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 22 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

"22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни", - говорится в сообщении.

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По прогнозу, сухая теплая погода сохранится на юге, в частности, в Одесской и Днепропетровской областях, также не ожидается резких перемен погоды и в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидается "холодный фронт" с западной Европы, который принесет дожди "почти на всю территорию Украины".