Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Страна » Бойцы ВСУ уничтожили трех оккупантов
Ситуация на Донбассе

Бойцы ВСУ уничтожили трех оккупантов

Бойцы ВСУ уничтожили трех оккупантов
Фото: Минобороны Украины

Боевики 29 раз обстреляли украинские позиции

22.06.18 117
000

За прошедшие сутки, 21 июня, на Донбассе большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской.

На горловском направлении - в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на мариупольском направлении: в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.

Оккупанты 29 раз прибегали к прицельному огню по позициям ВСУ, три раза враг применял артиллерию и минометы.

"Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу. Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение. По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и еще трое ранены", – сообщили в штабе.

Отметим, 20 июня боевики 30 раз нарушили режим тишины, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Глава литовского МИД посетит Луганскую областьОккупанты на Донбассе 30 раз нарушили режим тишиныВ Украине вдвое увеличилось количество исчезновений людей, - ООН
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3465
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57616
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4980
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10415
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21046
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10827
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16495
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17627
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10527
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7863
  1. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6377 / 7511
  2. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 4554 / 4771
  3. В Украине резко изменится погода, - ГСЧС 3074 / 3289
  4. Самым комфортным городом Украины признан Харьков 2650 / 2880
  5. В Украину не пустили двух российских артистов 1953 / 2143
  6. Песчаная буря на Марсе охватила всю планету 1772 / 2149
  7. Насте Рыбке в Таиланде грозит 20 лет тюрьмы, - следствие завершено 1666 / 2788
  8. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 1585 / 1783
  9. Риски вакцинации. Чего опасаются родители и обоснованны ли их страхи 1403 / 1772
  10. Донецкую область возглавит генерал СБУ, - Жебривский 1366 / 1512
  1. Самым комфортным городом Украины признан Харьков 15 / 2880
  2. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 11 / 1783
  3. Без аналогов и конкурентов: мультимедийная платформа Оn-Ріng — площадка интерактива с публичными людьми 8 / 124
  4. На Британских Виргинских островах ведется расследование в отношении Порошенко, - СМИ 7 / 555
  5. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 7 / 4771
  6. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6 / 7511
  7. Киев простился с Иваном Драчом 3 / 139
  8. Синдром старшего брата. Почему Греция добилась переименования Македонии 3 / 216
  9. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3 / 3465
  10. Интервью: Юрий Косюк рассказал Фокусу о том, какое мясо едят в Украине и в Европе 3 / 3558
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.