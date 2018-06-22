Бойцы ВСУ уничтожили трех оккупантов

За прошедшие сутки, 21 июня, на Донбассе большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.



Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской.



На горловском направлении - в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на мариупольском направлении: в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.



Оккупанты 29 раз прибегали к прицельному огню по позициям ВСУ, три раза враг применял артиллерию и минометы.



"Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу. Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение. По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и еще трое ранены", – сообщили в штабе.

Отметим, 20 июня боевики 30 раз нарушили режим тишины, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.