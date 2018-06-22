Антимонопольный комитет оштрафовал поставщиков автогаза за сговор

Антимонопольный комитет оштрафовал операторов автозаправочных станций на 41 миллион гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"За совершение нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупные украинские сети резко подняли цены на бензин и дизтопливо

Среди прочих, АМКУ оштрафовал ООО "Газ постачання" на 8,07 млн грн, ООО "Нафтотрейд Ресурс" – на 5,44 млн грн, ООО "Импорт Транс Сервис" – на 5,17 млн грн, ООО "Факторинг Груп" – на 4,55 млн грн, ООО "ВОГ Ритейл" – на 4,18 млн грн.



Также крупные штрафы выписаны ООО "Авантаж" 7 (3,27 млн грн), ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" (3,2 млн грн), ООО "ОККО-Ритейл" (2,88 млн грн), ООО "Надежда Ритейл" (2,71 млн грн) и ООО "Монтажналадка" (1,07 млн грн).

Отметим, в Украине несколько сетей АЗС с 1 по 4 июня снизили цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.