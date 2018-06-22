Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Страна » Антимонопольный комитет оштрафовал поставщиков автогаза за сговор

Антимонопольный комитет оштрафовал поставщиков автогаза за сговор

Сумма штрафа - 41 миллион гривен

22.06.18 20
000

Антимонопольный комитет оштрафовал операторов автозаправочных станций на 41 миллион гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За совершение нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении.

Среди прочих, АМКУ оштрафовал ООО "Газ постачання" на 8,07 млн грн, ООО "Нафтотрейд Ресурс" – на 5,44 млн грн, ООО "Импорт Транс Сервис" – на 5,17 млн грн, ООО "Факторинг Груп" – на 4,55 млн грн, ООО "ВОГ Ритейл" – на 4,18 млн грн.

Также крупные штрафы выписаны ООО "Авантаж" 7 (3,27 млн грн), ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" (3,2 млн грн), ООО "ОККО-Ритейл" (2,88 млн грн), ООО "Надежда Ритейл" (2,71 млн грн) и ООО "Монтажналадка" (1,07 млн грн).

Отметим, в Украине несколько сетей АЗС с 1 по 4 июня снизили цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Аэропорт Борисполь проиграл дело о многомиллионном штрафеКабмин поручил провести аудит АМКУГройсману "надоело" работать с Антимонопольным комитетом Украины
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3467
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57616
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4981
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10415
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21047
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10827
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16496
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17630
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10528
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7864
  1. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6377 / 7524
  2. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 4554 / 4773
  3. В Украине резко изменится погода, - ГСЧС 3074 / 3289
  4. Самым комфортным городом Украины признан Харьков 2650 / 2890
  5. В Украину не пустили двух российских артистов 1953 / 2144
  6. Песчаная буря на Марсе охватила всю планету 1772 / 2153
  7. Насте Рыбке в Таиланде грозит 20 лет тюрьмы, - следствие завершено 1666 / 2790
  8. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 1585 / 1783
  9. Риски вакцинации. Чего опасаются родители и обоснованны ли их страхи 1403 / 1772
  10. Донецкую область возглавит генерал СБУ, - Жебривский 1366 / 1512
  1. Самым комфортным городом Украины признан Харьков 15 / 2890
  2. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 11 / 1783
  3. Без аналогов и конкурентов: мультимедийная платформа Оn-Ріng — площадка интерактива с публичными людьми 8 / 124
  4. На Британских Виргинских островах ведется расследование в отношении Порошенко, - СМИ 7 / 555
  5. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 7 / 4773
  6. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6 / 7524
  7. Киев простился с Иваном Драчом 3 / 139
  8. Синдром старшего брата. Почему Греция добилась переименования Македонии 3 / 216
  9. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3 / 3467
  10. Интервью: Юрий Косюк рассказал Фокусу о том, какое мясо едят в Украине и в Европе 3 / 3558
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.