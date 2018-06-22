Никто не пострадал, но движение по улице затруднено

В Киеве на улице Грушевского рядом с Верховной Радой на проезжую часть рухнуло большое дерево. Авария случилась 11:30 и серьезно усложнила движение транспорта.

Об этом сообщает Информатор.

Дерево повредило автомобили, которые были припаркованы на обочине, и проезжающий мимо микроавтобус.

Во время происшествия никто не пострадал. Полиция выясняет, почему рухнуло дерево. Сильного ветра в это время не было.

По состоянию на 12:00 движение по улице Грушевского затруднено - автомобили движутся очень медленно. В сторону Европейской площади полиция закрыла проезд.

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Напомним, в Голосеевском районе Киева из-за ливня и сильного ветра на женщину упало дерево. От полученных травм она погибла.