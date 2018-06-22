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Освобождение заложников Кремля

Матери Кольченко разрешили длительное свидание с сыном

Матери Кольченко разрешили длительное свидание с сыном
Александр Кольченко с адвокатом/Фото: facebook.com/Nikolay Shchur

Встреча будет длиться с 28 по 30 июня

22.06.18 343
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Украинскому заключенному Александру Кольченко, который находится в колонии в Челябинской области (РФ), позволили длительное свидание с матерью.

Об этом сообщает российский правозащитник Николай Щур на своей странице в Facebook.

Свидание будет длиться с 28 по 30 июня.

Адвокат рассказал, что украинец содержится в медсанчасти, он уже немного поправился после голодовки. Сейчас он весит 62 кг.

Тем не мене администрация колонии снимает на камеру каждое кормление украинца. Кроме того, сейчас Кольченко начали приносить много писем, в том числе и на украинском языке, чего раньше не было.

Адвокат также добавил, что 18 июня к Кольченко пришла целая делегация представителей  российских организаций: "Его вызвали к начальнику колонии, где его ожидали для разговора человек десять: от регионального омбудсмена, ОНК и прочих. Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с УПЧ Украины".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.

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