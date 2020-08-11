Кольченко присудили 40 часов общественных работ за участие в акции у посольства Беларуси

Шевченковский районный суд Киева признал Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве во время акции протеста 10 августа под посольством Беларуси в Киеве.

Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ, пишут Ґрати.

Отмечается, что в понедельник, 10 августа, Кольченко участвовал в акции у посольства Беларуси в Киеве. Кольченко был задержан во время время потасовки с полицией.

На него и еще двух митингующих полиция составила протоколы о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полицейским (статьи 173 и 185 Кодекса об административных правонарушениях).

Согласно рапорту полиции, бывший политзаключенный нецензурно выражался и хватал правоохранителей за одежду. Сам Александр свою вину отрицает.

"Я в лагере не работал, а они хотят тут меня заставить", – сказал Кольченко.

Пока решение о 40 часах исправительных работ не вступило в силу, у Кольченко есть 10 дней, чтобы его обжаловать.

Напомним, Кольченко вернулся в Украину в 2019 году, в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ. Активист был задержан в аннексированном Россией Крыму еще в 2014 году и приговорен судом РФ к 10 годам колонии за подготовку терористических актов. В 2015 году российский правозащитный центр "Мемориал" объявил его политзаключенными, а международная организация Amnesty International – узником совести.