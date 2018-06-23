Служба безопасности Украины предотвратила теракт Харькове, заказанный спецслужбами России.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 23 июня.



"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове террористический акт возле памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что российские спецслужбы были намерены использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления" для проведения нескольких терактов в области.

В СБУ утверждают, что с 2014 года члены этой группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов патриотических организаций и транспорта, распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского характера. А с апреля 2018 года спецслужбы РФ вновь стали финансировать группы для проведения терактов в Харькове.

Фото: ssu.gov.ua

"Одна из участниц группы получила от российских кураторов задачу взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ злоумышленницу задержали во время закладки взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту проживания участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР", – добавили в СБУ.





Женщине объявлено о подозрении в совершении преступлений по статьям о покушении на преступление и теракт (ч.2 ст.15, ч.1 ст.258 УК Украины).

Ранее Фокус писал, что в 2017 году Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.