В США возможен теракт, похожий на расстрелы в "Крокусе" в России, — ФБР

Директор ведомства Кристофер Рэй заявил, что еще не было столько угроз американской общественной и национальной безопасности одновременно, сколько есть сейчас.

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Американские правоохранители обеспокоены возможностью организованной атаки в США, подобной той, которая унесла жизни многих людей в российском концертном зале Crocus City Hall. Об этом предупредил директор ФБР Кристофер Рэй, сообщает Reuters.

Он во время выступления перед законодателям во время объявления подробностей по бюджету заявил, что США приходится решать значительный спектр задач по национальной безопасности. По его словам, еще не было, столько угроз американской общественной и нацбезопасности как сейчас.

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"Все большее беспокойство вызывает "возможность скоординированной атаки", — пояснил чиновник.

Рэй заявил, что планирует добиваться от законодателей возобновить программу слежки США, срок которой истекает в этом месяце. Ее пересмотр был заблокирован в Палате представителей в среду из-за беспокойства членов обеих партий. Он планирует заявить законодателям о том, что это имеет решающее значение для обеспечения безопасности страны.

Стрельба в "Крокусе"

В Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall 22 марта произошла стрельба. Также сообщалось о взрыве, за которым зафиксировали возгорание. В результате теракта могли погибнуть более 140 человек.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что за террористическим актом может стоять президент РФ Владимир Путин. Андрей Юсов, представитель ГУР, именно об этих событиях говорили западные спецслужбы, когда несколько недель назад предупреждали об угрозе.

4 апреля глава Кремля отрицал причастность террористов к событиям в "Крокусе". РФ с 2015 года воюет с террористами ИГИЛ в Сирии. Путин заявил, что убежден, что у исламистов нет цели нападать на Россию. Главная цель "нападающих" — якобы навредить единству россиян.

Напомним, 31 марта в СБУ отреагировали на обвинения Украины в теракте в "Крокус Сити Холле". В ведомстве подчеркнули, что особенно цинично обвинения МИД РФ звучат на фоне годовщины освобождения Бучи, где российские военные терроризировали местное население.