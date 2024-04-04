"ИГИЛ не враг для РФ": Путин отрицает причастность террористов к событиям в "Крокусе" (видео)

РФ с 2015 года воюет с террористами ИГИЛ в Сирии. Однако Владимир Путин убежден, что у исламистов нет цели нападать на Россию. Главная цель "нападающих" — якобы навредить единству россиян.

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Члены террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) не могут планировать теракты в России. "Настоящие" организаторы стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" планировали поссорить нации, проживающие в РФ, а не отплатить за какие-то предыдущие преступления россиян. Новую причину теракта в Подмосковье президент РФ Владимир Путин озвучил во время очередного выступления перед населением, фрагмент которого опубликовали в Telegram-канале росСМИ ТАСС.

Путин назвал цель настоящих заказчиков стрельбы в "Крокусе" во время 12 съезда Федерации независимых профсоюзов РФ. В своем заявлении глава Кремля заверил, что организаторы имели целью разрушить единство россиян. События в концертном зале он не считает терактом исламистов, потому что такое преступление в России просто не может произойти.

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"У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого чудовищного террористического акта в Москве было именно нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается", — услышали участники съезда профсоюзов.

По мнению президента РФ, исламские фундаменталисты, которые входят в террористическую организацию ИГИЛ, не стали бы нападать на россиян.

"Других целей нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов", — заявил политик.

Теракт в "Крокусе" — связь ИГИЛ и РФ

Отметим, российская армия воевала с исламскими террористами ИГИЛ. Один из таких примеров — война в Сирии, которую называют гражданской из-за участия повстанцев с разными взглядами на будущее. Начиная с 2015 года, в Сирии ракеты РФ бомбили исламских фундаменталистов, которые действовали против главы страны Башара аль-Асада, которого поддерживал Кремль. 7 октября 2015 года в СМИ публиковали отчет министра обороны Сергея Шойгу, рассказавшего о пуске 26 крылатых ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря. Ракеты пролетели 1500 км и ударили по 11 объектах ИГИЛ.

Именно Россия попыталась создать коалицию борьбы с ИГИЛ, к которой планировала приобщить правительство Асада. Один из последних ударов российскими ракетами произошел семь месяцев назад, — говорится в сюжете DW.

Что произошло в "Крокус Сити Холл"

Стрельба в концертном зале "Крокус" в Подмосковье произошла вечером 22 марта. На видео с места событий видно, как группа из четырех мужчин движется по территории и стреляет в россиян. Позже они подожгли один из залов и скрылись на машине, которая стояла неподалеку. Ориентировочное количество погибших — около 140 человек.

Подозреваемых в совершении нападения задержали за несколько часов в 20 км от границы с Беларусью. После задержания их пытали с использованием ножа и электричества. Террористы "ИГИЛ" заявили, что это они устроили стрельбу. Кроме того, ответственность исламских террористов подтвердили спецслужбы США. Однако Владимир Путин, ФСБ и следственный комитет настаивают, что к инциденту якобы причастна Украина. Пока единственные доказательства, которые они приводят: направление движения подозреваемых и "украинские криптокошельки", с которых террористы должны были получить оплату.

Напоминаем, 4 апреля в Харькове на месте взрыва дрона-камикадзе "Шахед" обнаружили обломок с надписью, в которой граждане РФ обвиняли украинцев в теракте в "Крокусе". Накануне, 3 апреля, президент Украины сообщил, что Кремль планирует объявить новую волну мобилизации, которая начнется, ориентировочно, в июне.