Объявили войну России. Кто такие ИГИЛ-К или Вилаят Хорасан и чего ожидать от них Украине?

22 марта в Москве был осуществлен один из самых масштабных терактов за историю Российской Федерации. Западные спецслужбы предупреждали о такой угрозе еще 8 марта, однако в Кремле предупреждение проигнорировали. Фокус собрал 8 фактов о террористической организации ИГИЛ-К или Вилаят Хорасан — они позволят понять ее сущность и мотивы действий.

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Российские власти так увлеклись поиском мнимых угроз, что пропустили вполне реальную — и США в дальнейшем предостерегают своих граждан от пребывания в России. Ответственность за содеянное взяла на себя террористическая организация ИГИЛ-К или Вилаят Хорасан. Они же обещают продолжить свое дело и осуществить такой террористический акт, который навечно запомнят все грядущие поколения россиян. Так кто эти террористы, которые фактически объявили войну нашему врагу, и чего ожидать от них Украине?

ИГИЛ-К или Вилаят Хорасан (вилаят — название административно-территориальных единиц в мусульманских странах, то есть они себя считают одной из провинций Исламского государства) — террористическая организация, основанная в 2014 году выходцами из различных других террористических групп, в частности Аль-Каиды и Талибана. В 2015 году ИГИЛ объявила о своей экспансии на этот регион, собственно тогда и оформилось известное на сегодня наименование. Хорасан был одной из провинций Арабского халифата (первое исламское государство, существовавшее на протяжении VII-VIII веков. Оно постоянно расширялось и на момент распада простиралось от Средней Азии до Атлантического океана), на восстановление которого претендует Исламское государство. Он в пик своего расцвета простирался на территориях современных Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Террористы из Исламского государства своим названием декларируют претензии на контроль за этими территориями, однако их амбиции значительно шире, в частности они считают частью этого региона также Бангладеш. Традиционно террористы, базирующие свою идеологию на почве исламского фундаментализма, считают основными врагами представителей западного мира, которых считают потомками крестоносцев, колонистов, неоимпериалистами, посланцами сатаны и т. д., в зависимости от контекста. ИГИЛ-К же расставил приоритеты несколько по-другому. Не отказываясь от изложенного выше, своими основными врагами они считают Эмират Афганистан (талибы), Исламскую (шиитское направление ислама, исповедуемое в Иране считается ересью суннитами-салафитами, к которым относится ИГИЛ) республику Иран, Китайскую народную республику и отныне Российскую Федерацию, а также режим Эмамоли Рахмона в Таджикистане. Каждого из своих врагов представители ИГИЛ-К обвиняют в чем-то другом. Так талибы, как будто отреклись от "истинных" задач салафизма и вместо того, чтобы распространять Ислам по всему миру, сосредоточились на развитии Афганистана и еще и в чрезвычайно "мягкой" (очевидно по версии Исламского государства) форме шариата. Таджикская власть — слишком светская, атеистическая власть КНР притесняет уйгуров-мусульман, а РФ — друзья талибов, власти Таджикистана, Ирана и КНР, кроме этого убивали мусульман в Афганистане, на Кавказе и Сирии. Так террористы из Вилаята Хорасана объясняют свою деятельность. С 2014 года объектами террористических актов ИГИЛ-К в основном были объекты на территории Афганистана. После захвата власти в Афганистане талибами в 2021 году именно их инфраструктура стала основными мишенями террористической организации. Однако они отличились и крупными терактами против других стран. В августе 2021 года было совершено нападение на подконтрольный американской армии аэропорт в Кабуле, тогда погибло 13 американских военнослужащих. А в январе 2024 года — совершен теракт в Иране на поминках одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции (уничтоженного американцами) генерала Касема Солеймани. В марте этого года немецкой политике удалось предотвратить теракт, арестовав предполагаемых исполнителей. Вилаят Хорасан насчитывает 4-6 тысяч бойцов, включая членов их семей. Вербовка новых террористов осуществляется в основном на территориях Афганистана и Пакистана. Последние годы усиливается сеть в странах Центральной Азии, в частности Таджикистане, где ИГИЛ пользуется недовольством граждан авторитарным режимом многолетнего президента страны. Деятельность этой террористической группы привела к чрезвычайно неестественным связям. Так спецслужбы США сотрудничают с Талибаном для противодействия ИГИЛ-К. Сейчас не исключается похожее сотрудничество между спецслужбами РФ и их западными коллегами с целью предотвращения дальнейших терактов на территории РФ и НАТО. Руководство структуры централизованно назначается "центральным офисом" Исламского государства. Сейчас известно о семи эмирах, которые руководили ИГИЛ-К с 2015 года. Однако после ликвидации последнего, об управлении организацией сейчас почти ничего не известно.

Исламское государство однозначно является агрессивной и кровожадной террористической организацией, которая угрожает своим ненавистным поведением всему цивилизованному человечеству. Волею судьбы и геополитических реалий среди его жертв оказался и наш враг.

Открытие второго фронта однозначно усложнит работу российских спецслужб Фото: Getty Images

Украине удалось избежать обвинений в причастности к этому акту благодаря консолидированной позиции наших партнеров и фактам, которые предоставили западные спецслужбы и сам Вилаят Хорасан.

Дальнейшие последствия спрогнозировать трудно. Можно ожидать как обострения внутриполитической ситуации в РФ на почве ксенофобии, так и консолидации российского общества перед новым врагом (чего пытается достичь кремлевская пропаганда). Открытие второго фронта однозначно усложнит работу российских спецслужб, рассеет их внимание. Это однозначно на пользу Украине и создаст дополнительные возможности для противодействия агрессору.

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