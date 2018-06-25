Ромы не будут отвечать украинцам насилием на насилие, - правозащитница

Ромская община в Украине не рассматривает возможность мести в ответ на погромы ромских таборов из-за возможных "жестоких последствий", заявила вице-президент ромской организации Чирикли Зола Кондур.

Об этом она заявила, комментируя последнюю атаку на лагерь ромов во Львове, в результате которой был убит один житель Закарпатья, передает Укринформ.

"Мы понимаем, что отвечать насилием на насилие приведет к очень жестким последствиям. И поэтому у нас даже не поднимается этот вопрос среди ромских семей, пострадавших и среди ромских организаций также", - сказала Кондур.

Представитель ромского нацменьшинства исключила создание так называемых "ромских групп защиты". По ее словам, правоохранительные органы должны заниматься защитой всех граждан, проживающих в Украине.

Кондур также выразила надежду, что следователи проведут эффективное расследование нападений на ромов, которые произошли за последние два месяца. По ее словам, ромские организации готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами по этому вопросу.

Напомним, президент ПАСЕ Микеле Николетти осудил нападение на поселение ромов под Львовом.