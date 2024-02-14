Канье Уэст отреагировал на новость о мести Тейлор Свифт

Представитель рэпера заявил, что информация, обнародованная в СМИ, не соответствует действительности.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст заявил, что информация о том, что Тейлор Свифт выгнала его с Супербоула, не соответствует действительности, пишет TMZ.

"Это полностью сфабрикованный слух. Это неправда", – сказал журналистам представитель артиста.

При этом он не стал уточнять, о чем конкретно идет речь: о покупке билетов с целью перебить внимание к Свифт или о ее усилиях, направленныхь на то, чтобы спровадить уэста со стадиона.

О том, как Тейлор отомстила Канье, рассказал экс-игрок НФЛ Брэндон Маршалл. По его словам, Тейлор "призвала" выгнать Канье после того, как он намеренно купил места на стадионе "Аллигант" в Лас-Вегасе, которые находились перед ее местом.

Свифт, которая подбадривала своего бойфренда Трэвиса Келси и "Канзас-Сити Чифс" к победе над "Сан-Франциско Форти Найнерс", находилась в VIP-ложе вместе со знаменитыми друзьями Блейк Лайвли, Айс Спайс и Ланой Дель Рей, а также с семьей Келси.

Канье Уэст был замечен на стадионе со своей женой Бьянкой Цензори, однако он незаметно удалился оттуда. На трибунах пара так и не появилась.

Раньше Фокус писал, что Бьянка Цензори сильно поссорилась со своим мужем. Однако это не помешало ей затем появится на вечеринке после Супербоула в очень откровенном наряде.