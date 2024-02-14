Каньє Вест відреагував на новину про помсту Тейлор Свіфт

Представник репера заявив, що інформація, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності.

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46-річний американський репер Каньє Вест заявив, що інформація про те, що Тейлор Свіфт вигнала його з Супербоула, не відповідає дійсності, пише TMZ.

"Це повністю сфабрикована чутка. Це неправда", — сказав журналістам представник артиста.

Водночас він не став уточнювати, про що конкретно йдеться: про купівлю квитків з метою перебити увагу до Свіфт або про її зусилля, спрямовані на те, щоб спровадити Веста зі стадіону.

Про те, як Тейлор помстилася Каньє, розповів ексгравець НФЛ Брендон Маршалл. За його словами, Тейлор "закликала" вигнати Каньє після того, як він навмисно купив місця на стадіоні "Аллігант" у Лас-Вегасі, що знаходилися перед її місцем.

Свіфт, яка підбадьорювала свого бойфренда Тревіса Келсі та "Канзас-Сіті Чіфс" до перемоги над "Сан-Франциско Форті Найнерс", перебувала у VIP-ложі разом зі знаменитими друзями Блейк Лайвлі, Айс Спайс і Ланою Дель Рей, а також із сім'єю Келсі.

Каньє Вест був помічений на стадіоні зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі, проте він непомітно пішов звідти. На трибунах пара так і не з'явилася.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі сильно посварилася зі своїм чоловіком. Однак це не завадило їй потім з'явиться на вечірці після Супербоула в дуже відвертому вбранні.