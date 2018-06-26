Из-за ухудшения погоды в Мариуполе обесточены более 100 трансформаторных подстанций из почти 700. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета во вторник, 26 июня.
"В результате стихии были обесточены 119 трансформаторных подстанций из 687. По состоянию на 8.00 аварийными бригадами МРЕС восстановлено электроснабжение на 42 ТП. Ведутся усиленные работы по восстановлению электроснабжения на других 77 ТП", – говорится в сообщении.
В городе организована круглосуточная работа оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Напомним, 13 июня Крым полностью остался без электричества из-за аварии на энергомосту из соседней России.
Часть Мариуполя обесточена
Аварийные бригады работают в усиленном режиме
Из-за ухудшения погоды в Мариуполе обесточены более 100 трансформаторных подстанций из почти 700. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.
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