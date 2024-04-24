Свет для промышленных потребителей и бизнеса снова будет ограничен вечером 24 апреля, — Укрэнерго

В "Укрэнерго" подчеркнули, что запланированные ограничения энергоснабжения ни в коем случае не будут касаться объектов критической инфраструктуры и оборонной промышленности.

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В среду, 24 апреля, после обеда НЭК "Укрэнерго" сообщило, что вечером этого же дня энергетики снова будут вынуждены ограничить энергопитание промышленных предприятий и бизнес-объектов. Об этом говорится в релизе на официальном телеграм-канале "Укрэнерго".

В сообщении отмечается, что ограничения мощности энергоснабжения будут введены с 17 до 22 часов 24 апреля. Они будут контролируемыми и ни в коем случае не будут касаться объектов критической инфраструктуры и оборонной промышленности.

Как объясняют специалисты "Укрэнерго", необходимость принятия таких мер обусловлена последствиями массированных ракетно-дроновых атак российского агрессора, в частности на украинские ТЭС. Кроме того, на повышении уровня потребления электроэнергии сказалось ухудшение погодных условий в Украине, поэтому в энергосистеме фиксируется дефицит мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ограничения энергоснабжения будут равномерно распределены по регионам страны, однако энергетики призывают промышленных потребителей и бизнес максимально использовать альтернативные источники питания и привлекать импорт электроэнергии.

Фото: Укрэнерго

Также энергетики обращаются к бытовым потребителям — как всегда, экономно потреблять электроэнергию в пиковые вечерние часы.

Напомним, в последние дни "Укрэнерго" было вынуждено привлекать аварийную помощь европейских стран, а именно из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Однако все равно уровень потребления электроэнергии именно 24 апреля повысился на 10%.

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Напомним, Фокус писал 18 апреля, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию, а теперь под угрозой АЭС.

Фокус сообщал 23 апреля, что в результате боевых действий обесточены 383 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской областях.