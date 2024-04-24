Світло для промислових споживачів і бізнесу знову буде обмежено ввечері 24 квітня, — Укренерго

В "Укренерго" підкреслили, що заплановані обмеження енергопостачання у жодному разі не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури та оборонної промисловості.

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У середу, 24 квітня, після обіду НЕК "Укренерго" повідомило, що ввечері цього ж дня енергетики знову будуть змушені обмежити енергоживлення промислових підприємств та бізнесових об’єктів. Про це йдеться у релізі на офіційному телеграм-каналі "Укренерго".

У повідомленні зазначається, що обмеження потужності енергопостачання будуть впроваджені із 17-ї до 22-ї години 24 квітня. Вони будуть контрольованими і у жодному разі не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури та оборонної промисловості.

Як пояснюють фахівці "Укренерго", необхідність вжиття таких заходів обумовлена наслідками масованих ракетно-дронових атак російського агресора, зокрема на українські ТЕС. Крім того, на підвищенні рівня споживання електроенергії позначилось погіршення погодних умов в Україні, тому в енергосистемі фіксується дефіцит потужності.

В "Укренерго" підкреслили, що обмеження енергопостачання будуть рівномірно розподілені по регіонах країни, проте енергетики закликають промислових споживачів і бізнес максимально використовувати альтернативні джерела живлення та залучати імпорт електроенергії.

Фото: Укренерго

Також енергетики звертаються до побутових споживачів — як завжди, ощадливо споживати електроенергію у пікові вечірні години.

Нагадаємо, в останні дні "Укренерго" було вимушене залучати аварійну допомогу європейських країн, а саме з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Проте все одне рівень споживання електроенергії саме 24 квітня підвищився на 10%.

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Нагадаємо, Фокус писав 18 квітня, що президент України Володимир Зеленський підкреслив: РФ знищила майже всю теплову генерацію, а тепер під загрозою АЕС.

Фокус повідомляв 23 квітня, що внаслідок бойових дій знеструмлено 383 населених пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях.