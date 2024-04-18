РФ знищила майже всю теплову генерацію, під загрозою АЕС, — Зеленський (відео)

За словами президента, Росія продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької АЕС. Глава держави вважає, що російський терор можна зупинити лише силою ППО.

Related video

Російська Федерація знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спеціального засідання Європейської Ради, до якого він долучився по відеозв'язку в четвер, 18 квітня.

Глава держави не виключає, що ціллю для росіян може стати інфраструктура атомних станцій.

"Під ударами терористів — дамби й обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Ми бачимо, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу та, зокрема, продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу", — наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що зупинити російський терор вдасться лише силою ППО. Ідеться про конкретні системи: Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Звертаючись до європейських лідерів, Зеленський наголосив, що ці системи є в їхньому розпорядженні.

"Вони потрібні в Україні просто зараз. Вони потрібні, щоб Путін був позбавлений звички покладатися на терористичні методи, і це, зокрема, і ваша безпекова потреба", — сказав він.

Також Зеленський звернув увагу на те, що в Україні немає такого рівня захисту неба, який нещодавно весь світ побачив на Близькому Сході, коли завдяки об’єднаній силі союзників вдалося збити майже всі ракети й дрони, якими був атакований Ізраїль.

"Ми лише переконуємо, що потрібно так само захищати Європу від балістики та "шахедів", від крилатих ракет і бомб, як це відбулося в небі Ізраїлю й інших країн регіону. Наше, українське небо, небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку. І я дякую всім, хто так само сприймає нашу потребу в безпеці як потребу в рівній безпеці для всіх, бо всі життя однаково цінні та рівні", — сказав президент України.

Нагадаємо, 17 квітня гендиректор ДТЕК Максим Тімченко назвав головною проблемою захисту енергооб'єктів України відсутність достатньої кількості ППО. За його словами, Україна пережила найбільшу атаку по енергоінфраструктурі від початку повномасштабної війни.

15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україну треба захистити так само, як Ізраїль від атак Ірану. Глава держави зазначив, що "шахеди" в небі над Україною "звучать" так само, як у небі Близького Сходу. Однаково б'ють і балістичні ракети.