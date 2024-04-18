РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию, под угрозой АЭС, — Зеленский (видео)

По словам президента, Россия продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской АЭС. Глава государства считает, что российский террор можно остановить только силой ПВО.

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Российская Федерация уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время специального заседания Европейского Совета, к которому он присоединился по видеосвязи в четверг, 18 апреля.

Глава государства не исключает, что целью для россиян может стать инфраструктура атомных станций.

"Под ударами террористов — дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Мы видим также, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", — подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что остановить российский террор удастся только силой ПВО. Речь идет о конкретных системах: Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Обращаясь к европейским лидерам Зеленский отметил, что эти системы есть в их распоряжении.

"Они нужны в Украине прямо сейчас. Они нужны, чтобы Путин был лишен привычки полагаться на террористические методы, и это, в частности, и ваша потребность в безопасности", — сказал он.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, что в Украине нет такого уровня защиты неба, который недавно весь мир увидел на Ближнем Востоке — когда благодаря объединенной силе союзников удалось сбить почти все ракеты и дроны, которыми был атакован Израиль.

"Мы лишь убеждаем, что нужно так же защищать Европу от баллистики и "шахедов", от крылатых ракет и бомб, как это произошло в небе Израиля и других стран региона. Наше, украинское небо, небо наших соседей заслуживает такой же безопасности. И я благодарю всех, кто так же воспринимает нашу потребность в безопасности — как потребность в равной безопасности для всех, потому что все жизни одинаково ценны и равны", — сказал президент Украины.

Напомним, 17 апреля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко назвал главной проблемой защиты энергообъектов Украины отсутствие достаточного количества ПВО. По его словам, Украина пережила самую большую атаку по энергоинфраструктуре с начала полномасштабной войны.

15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украину надо защитить так же, как Израиль от атак Ирана. Глава государства отметил, что "шахеды" в небе над Украиной "звучат" так же, как в небе Ближнего Востока. Одинаково бьют и баллистические ракеты.