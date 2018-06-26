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Главная » Страна » Всех участников погрома табора ромов во Львове отправили под арест

Всех участников погрома табора ромов во Львове отправили под арест

Всех участников погрома табора ромов во Львове отправили под арест
Фото: depo.ua

На два месяца без права выхода под залог

26.06.18 43
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Во вторник, 26 июня, Пустомытовский суд Львова избрал для 20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на табор ромов, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

25 июня этот же суд избрал аналогичную меру пресечения для двух участников нападения.

При этом защита подозреваемых просила отправить их под домашний арест, передает Zaxid.Net.

"Мы просили домашний арест, конечно. Поскольку он имеет постоянное место жительства, несовершеннолетний, только закончил школу и никакой общественной опасности для окружающих не представляет. Считаю, что на суд оказывается какое-то постороннее влияние, почему избирается самая строгая мера пресечения содержание под стражей несовершеннолетнему", - отметил адвокат одного из подозреваемых Олег Вовкун.

Все заседания проходили за закрытыми дверями. На слушании присутствовали только участники процесса.

Напомним, поздно вечером в субботу, 23 июня, в лесу под Львовом разгромили табор ромов. В результате нападения погиб 24-летний парень, еще четверо человек, в том числе 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили ранения. Полиция задержала всех участников погрома – семерых несовершеннолетних парней и их 20-летнего организатора.

За последние три месяца нападения на таборы ромов имели место дважды в Киеве, в Тернополе и в Львовской области, но тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

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