Всех участников погрома табора ромов во Львове отправили под арест

На два месяца без права выхода под залог

Во вторник, 26 июня, Пустомытовский суд Львова избрал для 20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на табор ромов, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

25 июня этот же суд избрал аналогичную меру пресечения для двух участников нападения.

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При этом защита подозреваемых просила отправить их под домашний арест, передает Zaxid.Net.

"Мы просили домашний арест, конечно. Поскольку он имеет постоянное место жительства, несовершеннолетний, только закончил школу и никакой общественной опасности для окружающих не представляет. Считаю, что на суд оказывается какое-то постороннее влияние, почему избирается самая строгая мера пресечения содержание под стражей несовершеннолетнему", - отметил адвокат одного из подозреваемых Олег Вовкун.

Все заседания проходили за закрытыми дверями. На слушании присутствовали только участники процесса.

Напомним, поздно вечером в субботу, 23 июня, в лесу под Львовом разгромили табор ромов. В результате нападения погиб 24-летний парень, еще четверо человек, в том числе 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили ранения. Полиция задержала всех участников погрома – семерых несовершеннолетних парней и их 20-летнего организатора.

За последние три месяца нападения на таборы ромов имели место дважды в Киеве, в Тернополе и в Львовской области, но тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв.