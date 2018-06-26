Бойцы невидимого фронта. Кто пытается отменить люстрацию для бывших агентов КГБ и советских разведчиков

Законопроект об отмене одной из норм закона о люстрации уже зарегистрирован в аппарате Верховной Рады. Фокус решил узнать мотивы его появления, а также поинтересовался возможными последствиями его принятия

Законопроект об отмене одной из норм закона о люстрации уже зарегистрирован в аппарате Верховной Рады. Фокус решил узнать мотивы его появления, а также поинтересовался возможными последствиями его принятия

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук ("Блок Петра Порошенко") предлагает отменить люстрацию для работников и агентов КГБ. Народный депутат предлагает исключить из закона об очищении власти норму, согласно которой названные выше лица были уволены без права десять лет занимать должности в государственных органах. Кроме сотрудников КГБ, норма применялась к сотрудникам Главного разведывательного управления министерства обороны СССР и выпускникам высших учебных заведений КГБ СССР.

Из пояснительной записки следует, что закон об очищении власти дискриминирует граждан по профессиональному признаку и противоречит Конституции Украины. Закон не учитывает того факта, что некоторые из таких лиц могли добровольно покинуть ряды КГБ, или что такое сотрудничество с советскими органами госбезопасности могло быть номинальным или непродолжительным.

"То есть речь идет о лицах, виновных лишь в том, что жили и работали в советские времена, а люди, которые работали в силовых ведомствах, фактически признаются преступниками, в связи с этим меры, которые к ним применяются, по своей жестокости и правовым последствиям относятся к мерам уголовно-правового воздействия", — читаем в документе.

"Не ищите в нем политической подоплеки, это инициатива, чтобы прекратить дискриминацию

В разговоре с Фокусом Паламарчук утверждает, что к нему неоднократно обращались с этой проблемой бывшие сотрудники органов госбезопасности. К ним применялась коллективная мера наказания, а это необъективно, считает депутат, поскольку подход должен быть индивидуальный. Паламарчук признается, что разработал законопроект более полугода назад, но решил зарегистрировать только сейчас.

"Не ищите в нем политической подоплеки, это инициатива, чтобы прекратить дискриминацию, ведь мы живем в правовом государстве. Напомню, что по этому закону Конституционный суд проводит рассмотрение депутатского представления. В Европе говорят, что он ограничивает права граждан. Я сам долгое время работал в системе МВД, многих людей знаю, со многими работал. Действующий закон наказывает их только за то, что они выполняли свою работу, по сути, ничего преступного не сделав. Если Рада примет мою инициативу, не стоит ждать массового возвращения старых кадров, многие уже давно ушли в бизнес", — говорит Паламарчук Фокусу.

По словам депутата, он готов встретить волну критики и вызванный законопроектом общественный резонанс. Примечательно, что председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин ("Батькивщина") закончил школу КГБ. Но к нему норма закона не применяется, поскольку он занимает выборную должность.

Частное право

Бывший председатель департамента люстрации Министерства юстиции, а в настоящее время председатель общественного совета при Минюсте Татьяна Козаченко с возмущением говорит об инициативе депутата Паламарчука.

"Это дерзость – говорить об амнистии для этих лиц, учитывая ту информацию, которая есть в рассекреченных архивах СБУ. Не говоря уже о факте, что их личные дела находятся в архивах государства, которое применяет акт агрессии в отношении Украины. Реестр люстрированных чиновников открытый, посмотрите, там нет ни одного негласного сотрудника КГБ, наша СБУ не захотела давать эти данные", — рассказывает она Фокусу.

"Реестр люстрированных чиновников открытый — там нет ни одного негласного сотрудника КГБ, наша СБУ не захотела давать эти данные"

Козаченко называет закон об очищении власти сбалансированным, так как он предусматривает право "амнистии" для служащих сектора обороны и безопасности в случае необходимости. Министр обороны, председатель Государственной пограничной службы, командующий Национальной гвардии, руководители других воинских формирований имеют право вносить по согласованию с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны ходатайство на имя президента Украины относительно неприменения к лицам ограничительных мер.

С момента принятия закона об очищении власти президент Петр Порошенко воспользовался правом "амнистии" восемь раз. Люстрация была отменена в отношении первого заместителя командующего воздушными силами ВСУ Артура Артеменко, первого заместителя командующего сухопутных войск ВСУ Сергей Бессараба, первого заместителя командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, главного инспектора воздушных сил ВСУ Николая Петрушенко, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаила Коваля, командующего воздушными силами ВСУ Юрия Байдака, начальника главного управления МВД Александра Терещука, командующего сухопутными воисками ВСУ Анатолия Пушнякова и первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Геннадия Воробьева. А вот бывший заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции Игорь Кабаненко под амнистию не попал. Его данные до сих пор находятся в реестре чиновников, попавших под люстрацию.

"Те, кто действительно заслужил быть уволенным, сейчас находятся на местах в структурах правительства и безопасности"

Бывший начальник главного управления военной разведки Министерства обороны Александр Скипальский считает, что закон об очищении власти принес много вреда оборонноспособности Украины. По его мнению, закон стал причиной увольнения сотрудников органов безопасности, которые знали формы и методы агентурной работы.

"Опасность не в официальных сотрудниках, а в агентуре, сексотах, у нас ни одного так и не люстрировали. Те, кто действительно заслужил быть уволенным без права занимать должности в государственной службе, наоборот, сейчас находятся на местах в структурах правительства и безопасности. По закону о люстрации уволили бы и меня, если бы я не был на пенсии. Я с 90-х годов поддерживал борьбу за независимость Украины, помогал строить ее систему безопасности и обороны, но должен был быть уволен из-за образования. В свое время я закончил факультет контрразведки высшей школы КГБ. И таких, как я, немало", — рассказывает он Фокусу.

По словам Скипальского, даже в случае отмены нормы закона, не стоит рассчитывать, что в силовые структуры вернутся опытные кадры, поскольку многие из них достигли пенсионного возраста.

Напомним, закон о люстрации был принят после победы Революции достоинства в 2014 году. Он предусматривает запрет на занятие государственных должностей в течение десяти лет для ряда категорий. В частности, закон коснулся чиновников, работавших в годы президентства Виктора Януковича. На сегодняшний день в список люстрированных лиц внесены данные о 926 гражданах.