Украинские спецслужбы успешно реализовали операцию по нанесению ущерба инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов РФ.

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Российские военные жалуются что Вооруженные силы Украины в ночь на 20 апреля провели масштабную операцию, атаковав восемь областей РФ включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области. Источники Фокуса в спецслужбах сообщают, что поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где загорелись пожары.

По данным источников, это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат — успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", — отметил источник в спецслужбах.

В результате масштабной атаки был нанесен ущерб как минимум трем электроподстанциям и базе хранения горючего, где вспыхнули пожары.

Напомним, в ночь на 20 апреля беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Кардымовском районе Смоленской области РФ. По информации губернатора региона Василия Анохина, в результате удара на объекте возник пожар.

Также российские власти сообщали о том, что объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Калужской и Белгородской областях России подверглись атаке БПЛА. В соцсетях распространили видео пожара на подстанции под Брянском.