"Весела нічка": масштабна атака БПЛА у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР і ССО ЗСУ

Українські спецслужби успішно реалізували операцію із завдавання шкоди інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об'єктів РФ.

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Російські військові скаржаться, що Збройні сили України в ніч на 20 квітня провели масштабну операцію, атакувавши вісім областей РФ, включно з Бєлгородською, Брянською, Курською, Тульською, Смоленською, Рязанською, Калузькою і Московською областями. Джерела Фокусу у спецслужбах повідомляють, що уражено щонайменше три електропідстанції та база зберігання пального, де загорілися пожежі.

За даними джерел, це була спільна операція СБУ, ГУР і ССО ЗСУ. Метою була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

"Дрони СБУ вкотре довели свою ефективність і продемонстрували результат — успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об'єктів на території Росії", — зазначило джерело у спецслужбах.

Унаслідок масштабної атаки було завдано шкоди щонайменше трьом електропідстанціям і базі зберігання пального, де спалахнули пожежі.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня безпілотник атакував об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Кардимовському районі Смоленської області РФ. За інформацією губернатора регіону Василя Анохіна, унаслідок удару на об'єкті виникла пожежа.

Також російська влада повідомляла про те, що об'єкти енергетичної інфраструктури в Брянській, Калузькій і Бєлгородській областях Росії зазнали атаки БПЛА. У соцмережах поширили відео пожежі на підстанції під Брянськом.